Brandfolkene har her til formiddag haft travlt med at slukke en brand i bylaughuset i Sæby. Privatfoto.

Video: Lynnedslag satte bylaugshus i flammer

- Inde under det ydre ståltag, lå der et stråtag, som ilden havde fået fat i, så vi skulle have ståltaget af for at få slukket branden, forklarer Henning Sørensen, indsatsleder ved Vestsjællands Brandvæsen til Mediecentret, der på nuværende tidspunkt vurderer, at bygningen er totalskadet.