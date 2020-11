Vandvidsbilist blitzet på hovedvej: - Det er vanvittigt at køre mere end det dobbelte

Tidligt torsdag morgen kørte en mandlig bilist hele 169 km/t på Hovedvejen uden for Osted.

En mandlig vandvidsbilist troede måske, at han kunne træde speederen i bund uden konsekvenser på grund af det tidligere tidspunkt. Det kom han til at fortryde.

Klokken 04.43 torsdag morgen indledte Midt- og Vestsjællands Politi en hastighedsmåling på Hovedvejen uden for Osted mellem Rorup og Øm. Og blot fire minutter blæste den mandlige bilist forbi politiets udstyr med hele 169 km/t - mere end det dobbelte af den tilladte hastighed på 80 km/t.

Den grove forseelse betyder, at manden, der var på vej mod Roskilde, nu kan se frem til en klækkelig bøde såvel som en ubetinget frakendelse af førerretten.

- Det er vanvittigt at køre mere end det dobbelte af, hvad man må køre på stedet. Når man så samtidig tænker på, at det var en fugtig og blæsende morgen med småregn i luften, så sætter det bare endnu en streg under, hvor uansvarlig den kørsel er. Det kan gå rigtig galt, siger den fagansvarlige på ATK-sager hos Midt- og Vestsjællands Politi, Politiassistent, Claus Oster i en pressemeddelelse.