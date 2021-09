Seks unge mænd skal bag tremmer efter et overhold ved Hvalsø Skole i august måned sidste år.

Send til din ven. X Artiklen: Unge skal i fængsel efter groft overfald ved skole Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Unge skal i fængsel efter groft overfald ved skole

Lejre Lokalavis & Midtsjællands Folkeblad - 13. september 2021 kl. 08:26 Kontakt redaktionen

Fredag blev seks unge mænd ved Retten i Roskilde fundet skyldige i at have udsat to jævnaldrende for trusler, grov vold og røveri ved Hvalsø Skole i august måned sidste år. Dele af episoden blev delt på de sociale medier.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse.

- Dommen sender et klart signal om, at det er en hel uacceptabel adfærd. Truslerne og volden er i sig selv noget, som der bliver set meget strengt på, men ydmygelserne gør, at sagen er ekstra alvorlig, siger senioranklager Pernille Fredin fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Grov vold og røveri Fem af de seks dømte ankede dommen til frifindelse, mens den sidste udbad sig betænkningstid.

Dommeren ved Retten i Roskilde mener, at de seks skal bag tremmer, efter de dømte forsøgte at tvinge de to ofre til at tage kontakt til en tredje kammerat.

Da det ikke lykkedes de to at få fat på kammeraten, blev de to truet med en kniv og frarøvet et ur og en pung. Den ene fik samtidigt knust sine briller.

Fire af de dømte fra gruppen blev også dømt for at have udsat de to forurettede for grov vold i form af både slag og spark, blandt andet med pigsko i hovedet. To af de dømte tvang samtidigt ofrene til at knæle og kysse overfaldsmændenes sko. Dele af voldsepisoden blev filmet og efterfølgende delt på de sociale medier.

En af de fire blev ydermere dømt for også at have truet en ung kvinde i Roskilde med at "smadre hende", hvis hun vidnede i sagen.

To af de dømte på henholdsvis 17 og 18 år fik hver et år og tre måneders fængsel. Anklagemyndigheden havde krævet den ene udvist af landet, men retten besluttede, at en advarsel måtte være tilstrækkeligt. To andre, begge 19 år, fik hver et års fængsel og de to sidste på 17 og 18 år fik hver seks måneders fængsel, hvoraf de to måneder blev gjort ubetinget.