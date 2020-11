En gruppe unge fra Lejre Kommune har bidraget med historier til et nyt julehæfte. Privatfoto.

Unge julehistorier

19. november 2020

Lejre Kommune: - Ung jul i Lejre Kommune" er min ide om et anderledes tilbud for unge med lyst til at skrive, som er blevet til virkelighed takket været et tilskud fra Børne- og Kulturpuljen. Det fortæller initiativtager Anne Klein, som fik støtte fra Lejre Kommunes Børne- og Kulturpuljen til sin ide om et skriveprojekt for unge i oktober 2020.

To gange om året giver Udvalget for Kultur & Fritid tilskud til foreninger, borgere og andre med en ide til et kulturelt arrangement, der er til glæde for borgere i kommunen. I oktober i år har tre forskellige arrangementer fx opnået støtte: En kirkekoncert, aktiviteter omkring tilhugning af en "mammutsten" og altså også juleskriveprojektet: "Ung jul i Lejre Kommune".

Julehæfte på vej

Skriveprojektet skal dels blive til et flot julehæfte med de unges julehistorier. Dels skal det styrke interessen for historiefortælling, digtning og litteratur blandt unge i kommunen gennem højtlæsningsarrangementer i kommunens udskolingsklasser efterfølgende.

- Ung jul i Lejre" og de andre arrangementer, der fik støtte i denne omgang, er gode eksempler på hvor forskellige arrangementer, puljen støtter. Jeg håber, at endnu flere ildsjæle med ideer til spændende arrangementer vil søge Børne- og Kulturpuljen til næste frist, den 1. december. Specielt vil jeg meget gerne opfordre de unge til at søge puljen til arrangementer for andre unge. Og hvis nogen har en god ide, men har brug for lidt sparring eller støtte til at komme videre med den, kan man få hjælp hos vores ungelaboratorium Futureland, siger Claus Jørgensen (SF), formand for Udvalget for Kultur & Fritid.

Reception

Bogreception - Juleskriveskolen for "Ung Jul I Lejre 2020"

Lørdag den 21. november kl. 11.30-12.30

Bogreception for unge forfatterspirer. Sted: Hvalsø Bibliotek & Arkiv, Skolevej 12. Fri entré