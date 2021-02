En kvinde fra Tølløse blev fundet dødi et skovområde mandag aften.

Ung kvinde fundet død i skovområde

Flere hundepatruljer søgte i skovområdet syd for Gl. Tølløse, ligesom en helikopter også blev sat ind undervejs i forsøget på at lokalisere kvinden.

Politiet havde i første omgang held med at finde den savnedes cykel i skoven, og ikke langt derfra fandt politiet den 19-årige i livløs tilstand.

Ambulance og lægehelikopter blev sendt til stedet for at yde førstehjælp, men kvindens liv stod ikke til at redde. Hun blev erklæret død af lægen i helikopteren kl. 20.55.