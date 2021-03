Store bøder på vej til bilister efter fartkontrol

Det var tilsyneladende med god grund, at en borger i lokalområdet havde henvendt sig til Midt- og Vestsjællands Politi med ønsket om at få gennemført en fartkontrol på Bjergskovvej i Kirke Såby.

Ti bilister kørte mere end 30 procent for stærkt og står nu til både en bøde og et klip.

To trådte så hårdt på speederen, at de landede i deres helt egen kategori. De kørte henholdsvis 84 km/t og 90 km/t og overskred dermed hastigheden med mere end 60 %. Det betyder, at de udover bøder på mellem 3.500-4.500 kroner plus 500 kroner pr. næse til offerfonden, nu står til en betinget frakendelse og skal op til en ny teoriprøve og køreprøve, hvis de vil beholde kørekortet.