Stigruppe genoptager gåture

13. maj 2021

Tølløse: Sidste uges genåbningsaftale betyder, at vi igen må samles helt op til 75 personer udendørs, så længe vi fortsat sørger for at holde afstand og spritte af.

På den baggrund har Stigruppen under Fællesskab Tølløse besluttet at genoptage de ugentlige gåture i lokalområdet.

Turene løber af stablen hver mandag klokken 18.30, og alle er velkomne til at deltage - helt uden krav om tilmelding eller medlemskab.

Tadre på programmet

På mandag den 17. maj starter Stigruppen fra Tadre Mølle, hvorefter turen går gennem skoven mod Sonnerup gård. Cirka fem kilometer skal tilbagelægges, og der vil blive gjort holdt undervejs, hvis deltagerne ønsker at bidrage med en sjov historie om et hus, et træ eller noget helt andet i landskabet.

Gruppen fortæller, at turene altid giver mulighed for at blive klogere på Tølløse og omegn.

- At være turleder kræver ikke nogen forberedelse, og alle byder ind med information - det er bare fællesskab på højt plan, lyder opfordringen fra gruppen, der også arbejder aktivt for at genetablere lokale stier med i udgangspunkt i Holbæk Kommunes stiplan.

Information om kommende ture kan ses på Facebook og på hjemmesiden faellesskabtollose.dk