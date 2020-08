Fans af Hvalsø-klassikeren Skovløberen har grund til at strække armene i vejret, efter det står klart, at 2020-udgaven af løbet gennemføres. Privatfoto.

Skovløberen 2020 gennemføres

Flere hold

For at sikre at myndighedernes anvisninger overholdes, er der således ændret en smule på opbygningen af forplejnings-depoterne undervejs på ruterne. Samtidig deles deltagerne op i flere hold, så det ikke bliver noget problem at holde afstand på de naturskønne skovstier.