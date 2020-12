Restauranter ramt af ny nedlukning: - Det er urimeligt

- Vi bliver kastet ud på åbent hav, siger Poul Bøje Nielsen, indehaver af Skoemagerkroen, ovenpå regeringens delvise nedlukning af 69 kommuner. Arkivfoto.

Lejre Lokalavis & Midtsjællands Folkeblad - 15. december 2020 kl. 10:54 Af Holger Vincents

Lejre og Tølløse: Glade gæster, julemad på bordene og gløgg i glassene. Efter et år i coronaens tegn havde mange restauranter håbet på en fornuftig afslutning på et noget nær horribelt 2020. Nu ser virkeligheden imidlertid anderledes ud, efter regeringen i sidste uge beordrede spisesteder, barer og værtshuse lukket ned i 69 kommuner. Heriblandt i avisens dækningsområde Lejre og Holbæk, hvor meldingen fra Mette Frederiksen udløser frustration.

- Vi bliver kastet ud på åbent hav, siger Poul Bøje Nielsen, indehaver af Skoemagerkroen, der har til huse uden for Tølløse.

Restauratøren er først og fremmest utilfreds med, at den historiske diligencekro nu må se sig slået i hartkorn med de mere vilde og våde dele af serviceindustrien. Konsekvensen bliver ifølge kroejeren et tab på mellem 1,5-1,7 millioner kroner i december måned. I forvejen slæber kroen rundt på et minus på to millioner kroner fra forårets nedlukning.

- Det er urimeligt, at regeringen sidestiller mig med et diskotek eller en bar. Vi har afstand mellem bordene, vi lukker klokken 22, vi har en medarbejder til at gå rundt og spritte af. Jeg mener faktisk, det er mere sikkert at tage herud at spise, end at være samlet ti mennesker derhjemme, hvor man går og krammer hinanden, mener Poul Bøje Nielsen, der understreger, at han har "den største respekt" for sundhedssituationen.

Fasaneriet: Ser sort ud

Ved Ledreborg Slot, hvor Restaurant Fasaneriet er vant til at servicere de lokale golfspillere, såvel som en lang række andre gæster, er man ligeledes ærgerlig over den forsømte højtid.

- Vi havde håbet på at få en god december måned, som kunne dække vores omkostninger. Nu ser det rigtig sort ud, for spørgsmålet er, om vi får lov til at åbne igen den 3. januar, lyder det fra Restaurant Fasaneriets Nicki Wilton Larsen, der sammen med sin mand Johnnie Andreasen forpagter spisehuset tæt ved Ledreborg Slot.

Normalt holder parret lukket i januar og december, men efter planen bliver det ændret til næste år i håb om, at en del af den tabte 2020-omsætning kan hentes hjem. Men med en tom restaurant frem til 3. januar 2021 og et forsamlingsforbud på 10 personer foreløbigt helt frem til den 28. februar 2021, ser det imidlertid ganske svært ud, erkender Nicki Wilton Larsen.

- Selvfølgelig lytter vi til myndighederne og gør, som vi får besked på, men det er frygteligt for vores forretning. Som det ser ud nu, skal vi rigtig mange måneder ind i 2021, før vi er oppe igen, siger hun.

Skruer op for take away

I forsøget på at sætte en prop i hullet, har både Restaurant Fasaneriet og Skoemagerkroen skruet op for salg af take away. Ved Ledreborg Slot har forpagterparret for første gang besluttet at tilbyde en komplet julemenu ud af huset, mens Skoemagerkroen for kort tid siden valgte at udvide antallet af kuverter til årets nytårsmenu. I skrivende stund har kroen rundet 5000 stk.

De mange anretninger ud af huset har imidlertid længe været en øm tå for restauranterne, fordi reglerne har været indrettet således, at aktørerne i branchen ikke både har kunnet holde køkkenet åbent for take away og samtidig få lønkompensation til eksempelvis de tjenere, der af indlysende årsager ikke går rundt mellem bordene netop nu.

Håndsrækning genindføres

Den regel skrottede et flertal i Folketinget dog i sidste uge, og det er altafgørende, lyder det fra Restaurant Fasaneriet.

- Nu får vi lønkompensation til de medarbejdere, vi har sendt hjem, og det er rigtig positivt, for det betyder selvfølgelig sindssygt meget for vores udgifter, særligt hvis den nuværende situation fortsætter langt ind i januar og februar, siger Nickie Wilton Larsen.

Poul Bøje Nielsen hilser også hjælpen velkommen, men gør det samtidig klart, at i Skoemagerkroens tilfælde er redningskransen kastet for sent.

- Det er glædeligt, og det manglede også bare. Problemet er, at jeg for længst har været nødt til at tilpasse mine omkostninger og sige farvel til fire dygtige medarbejdere, fortæller Poul Bøje Nielsen, der tilføjer, at han har tænkt sig at nærlæse de nye regler i håbet om, at han kan hente de afskedigede medarbejdere tilbage i folden og dernæst sende dem hjem på lønkompensation.