Restauranter må tænke nyt

Lejre Lokalavis & Midtsjællands Folkeblad - 11. november 2020

Lejre: - Jeg tror ikke der er nogen som efterhånden er i tvivl om, at det er en megasvær tid for alle os restauranter og selskabssteder. Vores levebrød er presset på det yderste, og muligheden for at beskæftige alle vores ansatte på forsvarlig økonomisk vis resten af året, særligt i julen, svinder langsomt væk med de restriktioner, der bliver pålagt os, siger kommunikationsansvarlig ved Herthadalen på Slangealléen 1 i Lejre, Ida Vig Panvil.

Skruer ned for festen

Som mange andre restaurationsdrivende landet over, er Herthadalen blevet presset på levebrødet af de seneste restriktioner, og spisestedet sadler derfor om for at kunne rette ind og overleve i overensstemmelse med restriktionerne. Forsamlingsforbuddet er nu reduceret fra 50 til 10 personer, og dermed er alle festlige arrangementer frem 2. januar 2021 aflyst.

Herthadalen må nu kun modtage selskaber af højst 10 personer ved samme bord, men har til gengæld tilstrækkeligt med kvadratmeter til at holde åbent i restauranten for flere end 100 personer.

Julen er ikke aflyst

Derfor lægger restauranten nu om til ren à la carte-restaurant resten af året for at kunne beskæftige medarbejderne.

- Vi har måttet udskyde alle efterårets og julens selskaber - og står nu overfor den realitet at have smukke, men komplet tomme lokaler resten af 2020. Men i stedet for at surmule har vi forsøgt at være løsningsorienterede. Covid-19 skal bekæmpes og restriktionerne skal respekteres, men derfor kan vi godt hygge os sammen. Det kræver bare lidt ekstra kreativitet, fortsætter Ida Vig Panvil, som heller ikke har tænkt sig at aflyse julen.

- Siddende i restauranten til frokost og aften kan gæster nyde et hvidt juleunivers indendørs og en funklende lysfest udenfor, samtidig med at de nyder en julemenu lavet på lokale råvarer. Så julen er ikke aflyst i skoven i år, vi har bare tænkt den lidt anderledes, understreger Ida Vig Panvil.

God plads på Fasaneriet

Også på Fasaneriet på Skottehusvej 12 i Lejre har Johnnie Andreasen og Nickie Wilton Larsen måttet tænke i nye baner. Restauranten har masser af plads, og restauratørerne kan nu også inddrage førstesalen, der hidtil er blevet brugt til selskaber.

- Har så meget plads, så det er nemt at holde god afstand. Vi håber inderligt, at vores gæster vil komme og støtte ti personer ad gangen - blandt andet til vores dejlige julefrokoster, siger Nickie Wilton Larsen.

Skåret midt over

Efter genåbningen 19. maj havde restauratørparret gæster i rekordtal i sommermånederne - uden at have et eneste coronatilfælde i restauranten. Selv om Fasaneriet sælger mad ud af huset i rå mængder, er det bittert, at alle de store selskaber nu bliver skudt et godt stykke ud i fremtiden.

- Det seneste forsamlingsforbud skar os midt over, for vi måtte strege alle selskaber i bogen. Vi kan ikke blive ved på denne måde i mange måneder, for vi er ekstremt afhængige af netop de store selskaber, fortsætter Nickie Wilton Larsen, der dog kan glæde sig over, at et besøg fra Arbejdstilsynet mandag gik som forventet.

- De gik glade ud af døren igen efter at have konstateret, at der er styr på det hele, siger hun.

Milliontab i omsætning

Poul Bøje Nielsen er restauratør og ejer af Skoemagerkroen på Landevejen 4 i Kirke Såby. Han stod for at skulle ansætte tre nye medarbejdere, men måtte i stedet afskedige tre, efter at forsamlingsforbuddet blev skruet ned fra 50 til 10.

- Det var vores første tilpasning. Der er ingen tvivl om, at de næste to måneder giver en tabt omsætning på omkring to millioner kroner, siger han.

Der er fortsat massiv opbakning til á la carte-restauranten, og det glæder restauratøren i en dyster tid. Imidlertid er pengene relativt små sammenholdt med selskaberne.

- Problemet er, at á la carte er langt mere personaletungt end vores selskaber. Det er på selskaberne, vi tjener pengene. Alt det, vi skulle hive det tabte hjem på, er taget fra os igen, siger han.

Kom ud og spis

Poul Bøje Nielsen ærgrer sig over, at restauratørerne ikke får lov til at gøre det, de er bedst til, nemlig at være professionelle i forhold til omgangen med deres gæster.

- Det er helt mangel på respekt for vores branche, hvad de har gang i. Vi er de professionelle, og jeg kan ikke forstå, at vi ikke kan få lov til at være de voksne. Vores tjenere bruger mundbind, vi spritter af, gør rent og tager alle forholdsregler. Jeg må gerne have 50 gæster som ikke kender hinanden, men ved de samme borde må jeg ikke sætte 50 gæster, der kender hinanden. Det giver ikke meget mening, siger restauratøren, som dog insisterer på, at Skoemagerkroen også består efter coronakrisen.

- Vi kan kun overskue det, fordi vi skal. Vi skal overleve, og det gør vi også. Men man skal grave dybere og dybere hver gang - så kom ud og spis, opfordrer han.