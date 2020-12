Et julearrangement i St. Merløse med spisning og livemusik blev lukket af politiet. 23 gæster og arrangøren er sigtet. Foto: Colourbox. Foto: Foto

Politi fastholder sigtelser i julefrokost-sag

Lejre Lokalavis & Midtsjællands Folkeblad - 10. december 2020 kl. 17:53 Af Holger Vincents

Det var et brud på forsamlingsforbuddet, da omkring 30 personer var samlet til julefrokost i Store Merløse Hallen forrige lørdag.

Det mener Midt- og Vestsjællands Politi, der har sigtet 23 gæster for overtrædelse af corona-reglerne. De står nu til en bøde på 2.500 kroner, mens arrangøren skal betale 10.000 kroner for at have indbudt til festlighederne.

- Vi er fortsat i gang med at undersøge de konkrete aspekter ved sagen, men indtil videre er vores holdning, at der er tale om en overtrædelse af forsamlingsforbuddet på mere end ti personer ved et enkeltstående arrangement, forklarer Martin Bjerregaard, kommunikationsmedarbejder ved Midt- og Vestsjællands Politi.

Det var et tip, som fik ordensmagten til at rykke ud til festen, der blev holdt i et tilstødende lokale til hallens cafeteria ved 18-tiden lørdag den 28. november.

Her blev politiet mødt af en gruppe fortrinsvis ældre mennesker fra lokalområdet, der var samlet for at nyde julemad og livemusik. Da betjentene troppede op for at lukke festen, valgte flere af de tilstedeværende dog at skynde sig hjem og dermed undgå for en sigtelse.

Uforstående forpagter

Halcafeteriets forpagter Lasse Nielsen, der stod bag julefrokosten, forstår imidlertid ikke, hvorfor politiet overhovedet så sig nødsaget til at hive bødeblokken frem og sætte en stopper for arrangementet.

- Jeg synes, det er dybt godnat. Jeg har overholdt alle retningslinjer, jeg har fået besked på i forhold til kvadratmeter og afstand, siger Lasse Nielsen.

Han forklarer, at spisningen udspillede sig i lokale på 200 kvadratmeter og havde deltagelse af 31 personer - inklusiv musikere. Gæsterne sad bænket ved mindre borde med god afstand til hinanden, ligesom der var dækket op med masser af håndsprit.

- Derfor kan jeg heller ikke se, hvorfor jeg skulle have gjort noget galt, lyder det fra restauratøren.

Politi: Regler overtrådt

Martin Bjerregaard fra Midt- og Vestsjællands Politi fastholder dog, at reglerne er overtrådt. Der er tale om et offentligt arrangement på et offentligt sted med mere end 10 personer, fastslår kommunikationsmedarbejderen.

- Hvis du har et spisested, der lever af at sælge mad i hverdagen - eksempelvis et halcafeteria - så må der gerne komme gæster ind i grupper på max ti personer og sidde og spise hver for sig. Her er det antallet af kvadratmeter i lokalet, der afgør, hvor mange mennesker, der må være til stede i alt, siger han og fortsætter:

- Hvis du derimod går ud og inviterer til et enkeltstående arrangement i samme lokale - det kunne være et bryllup med mere end 10 deltagere - så kolliderer det med corona-reglerne, forklarer Martin Bjerregaard med henvisning til, at Lasse Nilesen havde annonceret arrangementet.

Hyrer advokat

Restauratøren afviser til gengæld blankt, at præmissen for forrige lørdags julespisning lå uden for den øvrige cafeteriedrift.

Derfor vil han nu hyre en advokat og i yderste konsekvens tage sagen til domstolene.

- Det synes jeg, jeg er nødt til, for mine gæster har købt billet i god tro, og mine ansatte er taget på arbejde i god tro, forklarer han.

Inden en afklaring er på plads, ser Lasse Nielsen sig samtidig nødsaget til at begrænse antallet af gæster i cafeteriet til 10 personer.

- Det betyder, at halvdelen af omsætningen ryger, så det jeg synes jeg selvfølgelig ikke er fedt, men jeg tør ikke risikere en ny bøde, siger han.