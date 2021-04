På med støvlerne: Ny digital guide til historiske vandreture

Nedlukning og social afstand har gjort danskerne til et vandrefolk, men ind imellem kan det være en udfordring at finde på nye ture. Det har medarbejderne på Lejre Museum gjort noget ved. De har nemlig skabt en digital guide over historiske og smukke ruter gennem landskabet, som alle begynder og slutter ved Lejre Museum. Det oplyser museet i en pressemeddelelse.

- Landskabet omkring Lejre Museum er allerede en populær destination. Folk vælter til det historiske område, og ofte er parkeringspladsen er sprængfyldt. Men nu sørger vi for, at folk får muligheden for at variere deres vandreture, og vi håber også på, at endnu flere kan lære landskabet og de mange historiske spor at kende, siger formidlingsinspektør Isabella No'omi Fuglø fra museumskoncernen ROMU.