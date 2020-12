Ny mulighed: Bliv testet for Covid-19 i Hvalsø eller Kirke Hyllinge

Fremover bliver det muligt at lade sig teste for coronavirus i Hvalsø og Kirke Hyllinge.

Lejre Lokalavis & Midtsjællands Folkeblad - 04. december 2020 kl. 12:49 Kontakt redaktionen

Lejre Kommune: Lejre Kommune og Region Sjælland er gået i samarbejde om et nyt tilbud: Fremover kan borgere blive testet tættere på, hvor de bor. Fra den 11. december er det hver fredag muligt at blive testet i Hvalsø, og hver mandag vil der være åbent for test i Kirke Hyllinge.

Det oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

Borgmester Carsten Rasmussen (S) opfordrer borgerne til at benytte sig af tilbuddet.

- Jeg håber, at mange vil benytte sig af muligheden for at blive testet i december - enten i et af de nye lokale tilbud eller i et af de større testcentre i fx Roskilde eller Holbæk. Vi ser lige nu, at smitten stiger ret markant i Lejre Kommune, og den rammer bredt i befolkningen. Vi skal blive ved med at passe på hinanden, og juletiden er jo en periode, hvor mennesker er tæt sammen. Det gælder både i butikker og under private forhold. Og så er det jo særligt vigtigt, at vi ikke risikerer at smitte andre.

Nyeste tal: 185 smittede i november

De seneste tal fra Statens Seruminstitut dokumenterer, at smitten tager til: I november var der i alt 185 nye smittetilfælde blandt borgere i Lejre Kommune. I juli var tallet 10. Dermed følger Lejre Kommune tendensen fra det øvrige Danmark. Og mange ved slet ikke, at de er smittet, for det er langt fra altid, at corona-virus giver sig udslag i symptomer.

- En test kan være med til at finde de skjulte smittekæder, og derfor vil jeg opfordre alle til, at man lader sig teste, hvis man har været i en situation, hvor man kan være blevet smittet. Samtidig er det klart, at en ren Covid-19-test aldrig må føre til, at man slækker på anbefalingerne om fx at holde afstand og spritte hænder. For du kan jo være blevet smittet, efter at du blev testet, lyder påmindelsen fra Carsten Rasmussen.

I Hvalsø kan man blive testet hver fredag mellem kl. 10 og 15 i Hvalsø Hallens "borgerstue". I

Kirke Hyllinge Hallen foregår det i cafeteriaet, også mellem kl. 10 og 15. Tidsbestilling sker via hjemmesiden www.coronaproever.dk.

Man kan blive testet, hvis man føler sig helt rask eller kun har lette symptomer. Borgere med sværere symptomer skal bestille tid hos et af de større testcentre - også på www.coronaproever.dk