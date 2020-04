Museum guider til påskehyggen

Hvorfor æg i påsken? Æggene gemte man til påske, hvor det igen var tilladt at spise dem. Tidligere var det almindeligt, at tjenestefolk på landet fik en del af deres løn udbetalt i æg til påske. Præsten fik tiende (en tiendedel af gårdens udbytte, også af æg).

Hvis æg kunne tale

Er der en heks i omgangskredsen? Find ud af det ved at have et nylagt hønnike-æg i frakkelommen til gudstjenesten skærtorsdag. Hønnike-æg er det første æg lagt af en ung høne. Ægget gør en klartskuende til at kunne se, om nabokonerne ikke har tørklæde eller sjaler på, som de plejer, men i stedet for sidder med mælkespande og besynderlige hatte.