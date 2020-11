Send til din ven. X Artiklen: Minkavler må vinke farvel til sit erhverv: - Fuldstændigt tåbeligt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Minkavler må vinke farvel til sit erhverv: - Fuldstændigt tåbeligt

Lejre Lokalavis & Midtsjællands Folkeblad - 16. november 2020 kl. 15:00 Af Tomas Skov Kontakt redaktionen

St. Merløse: For minkavler Finn Nielsen i St. Merløse begyndte mareridtet på pressemødet onsdag 4. november, hvor statsminister Mette Frederiksen meddelte, at alle de omkring 15 millioner mink i Danmark skulle aflives. Omkring 10.000 af disse har indtil videre levet på minkfarmen på Klarupvej 24, hvor 64-årige Finn Nielsen har bedrevet sit erhverv siden 1977.

- Vi er halvt igennem at aflive alle vores dyr. Det er fuldstændigt tåbeligt, men det er det, vi har vi fået besked på, siger Finn Nielsen, der nu tager livet af 800 af sine mink dagligt.

- Vi har kun to hænder og 24 timer i døgnet, fortsætter han.

Tempobonus

Det politiske forløb har mildest talt udfoldet sig uskønt, og iværksættelsen af aflivningen af alle mink uden for sikkerhedszonen er tilmed sket uden lovhjemmel. Udmeldingerne fra fødevareminister Mogens Jensen gik undervejs fra et 'krav' til en 'opfordring' om aflivning af dyrene.

Hvad de politiske implikationer bliver af det forløb, bliver vi snart klogere på. Men tilbage står, at Finn Nielsen i lighed med landets øvrige minkavlere har fået eksproprieret sit erhverv, og at aflivningen af hans bestand skal være overstået mandag 16. november, hvis han vil opnå den lovede såkaldte tempobonus på 20 kroner pr. mink.

Nederst i bunken

Finn Nielsen var i Godaften Danmark i selskab med statsminister Mette Frederiksen torsdag 12. november, men fik ikke klare svar på, hvordan hans fremtidsudsigter nu ser ud med hensyn til arbejde og erstatning efter ekspropriationen.

- Mette Frederiksen foreslog efteruddannelse, men jeg kommer næppe til at ligge øverst i ansøgningsbunken. Jeg har avlet mink hele sit arbejdsliv, og jeg har svært ved at se, hvad jeg ellers skulle lave, siger Finn Nielsen, som ikke har planer om at gå på pension.

Har opgivet troen

Også størrelsen af erstatningen for den påtvungne nedlæggelse af hans erhverv ligger indtil videre hen i det uvisse.

- Statsministeren gled af på mine spørgsmål om erstatning. Så vi aner ikke, hvad der kommer til at ske. Jeg håber på lidt retfærdighed, men jeg har opgivet at tro på noget i det her, siger minkfarmeren resigneret.

Stolt minkavler

Danmark er verdens største minkproducent, og selv om Finn Nielsen blot udgør et pelshår i den store industri, så anerkender han, at mange har delte meninger om erhvervet. Han fastholder dog, at minkavl er en bæredygtig produktion, der aftager en række spildprodukter fra fødevareindustrien.

- En minkpels er et dejligt, cirkulært produkt - og moster Odas pels fra 1964 fungerer stadigvæk. Den er umulig at slide op, siger minkavleren, som kun har hovedrysten til overs for hele forløbet, der nu har ledt op til dødsdommen over hans erhverv.

- Jeg har altid været stolt af at være dansker og minkavler. Nu er jeg kun stolt af at være minkavler, siger Finn Nielsen.