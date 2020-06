Pludseligt vægttab eller ændrede modermærker kan være symptomer på kræft hos mænd.

Mand: kend de 7 tegn på kræft

Lejre Lokalavis & Midtsjællands Folkeblad - 05. juni 2020 kl. 06:29 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lejre og Holbæk: Alt for mange mænd overser vigtige symptomer på kræft og kommer for sent til lægen - og det kan koste liv. Kun en tredjedel af danske mænd synes, at de har et godt kendskab til symptomer på kræft.

Derfor er det vigtigt, at mange flere mænd bliver mere fortrolige med tegnene, så de kan genkende dem på egen krop og søge læge i tide. For 85 pct. af alle kræfttilfælde opdages ved henvendelse til egen læge med et symptom.

- Det er alvorligt, at mange mænd ikke ved, hvilke tegn de bør være opmærksomme på. For så er der en stor risiko for, at de ikke kommer til lægen i tide. Jo hurtigere man kommer til lægen, desto større er sandsynligheden for, at man bliver helbredt for kræft. Så det er altafgørende, at flere mænd kender og reagerer på disse tegn, siger Janne Bigaard, der er overlæge hos Kræftens Bekæmpelse.

Red din fars dag

I anledning af Fars Dag 5. juni opfordrer Kræftens Bekæmpelse til, at voksne børn bruger dagen til at passe på deres fædre ved at minde fædre om at være opmærksom på symptomer på kræft og gå til lægen, hvis de oplever et af dem.

- Mænd lytter til deres børn. Og en opfordring fra ens voksne børn til at kontakte sin læge, kan have stor effekt. Brug derfor fars dag den 5. juni som en anledning til at give fædre et kærligt puf til lægen, hvis de oplever et af det 7 tegn - fordi vi gerne vil beholde dem, siger Janne Bigaard.

Opsøg læge hvis du har et af de syv tegn på kræft Længerevarende synkebesvær

Uforklarligt vægttab

Længerevarende hoste eller hæshed

Ændret afføringsmønster

Uforklarlig blødning

Ændrede modermærker eller sår, der ikke heler

Knuder eller hævelser, der ændrer sig Find en detaljeret beskrivelse på linket her