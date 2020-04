Nanna Olin og Kasper Kryger er klar til at give Tølløse sved på panden, når coronavirusset er fortid. Foto: Holger Vincents.

Send til din ven. X Artiklen: Loop Fitness Tølløse åbner, når coronakrisen er overstået Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Loop Fitness Tølløse åbner, når coronakrisen er overstået

Lejre Lokalavis & Midtsjællands Folkeblad - 02. april 2020 kl. 06:27 Af Holger Vincents Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tølløse: De er forvejen indehavere af to fitnesscentre i henholdsvis Asnæs og Korsør, og når coronapandemien er et overstået kapitel, vil 30-årige Nanna Olin og 34-årige Kasper Kryger være klar til at give Tølløse sved på panden i Loop Fitness på Vestergade.

- Vi har været i gang med klargøringen af lokalet i godt en måned. Maskinerne og al det øvrige inventar er ankommet, så vi skal nok være klar, når den nuværende sundhedskrise er overstået. Vi melder en ny dato ud for åbningsdagen, så snart det er muligt, forsikrer Nanna Olin, der indtager rollen som centerchef i såvel Loop Fitness Tølløse som de parrets øvrige to centre. Det første kom til for bare 14 måneder siden.

På dybt vand

Dengang var det uden den helt store erfaring fra fitnessbrancen, at de to franchise-tagere valgte at prøve kræfter med Loop Fitness, der i dag tæller flere end 120 centre på landsplan. Fælles for dem er, at de tilbyder cirkeltræning med løftet om, at medlemmerne kan få rørt hele kroppen på bare 24 minutter.

- Jeg er tidligere danseinstruktør og har altid gået op i bevægelse og styrke, mens min mand også har dyrket sport i årevis. Loop kendte vi dog ikke ret meget til på forhånd, så man kan sige, at vi sprang ud på dybt vand, men det har vi på ingen måde fortrudt, siger Nanna Olin og fortsætter:

- Når man møder ind, får man et smil, og efter træning sidder unge som ældre og får en kop kaffe og hygger sig sammen. Sundheden og det sociale går op i en højere enhed - det var dét , vi begge faldt for ved konceptet, forklarer hun.

To cirkler

For at sikre at så mange som overhovedet muligt kan give den gas, udstyres de godt 350 kvadratmeter i det centrale Tølløse med to såkaldte træningscirkler - én til børn mellem 8-14 år og én til voksne.

- Det betyder, at vi favner bredt henover generationer. Eksempelvis kan farmor og farfar tage barnebarnet med hen og træne, siger Nanna Olin, der får selskab af fire faste instruktører i det nye center.

Hun og gemalen bor i dag i Svinninge, men parrets kvindelige halvdel har tidligere haft adresse i Tølløse, hvor en del af hendes familie fortsat bor den dag i dag. Netop forbindelsen til den tidligere hjemby spillede en afgørende rolle, da Nanna Olin og Kasper Kryger skulle vælge, hvor deres tredje center skulle åbne.

- Jeg kender byen rigtig godt, og når jeg nu er så glad for min gamle by, hvor både min mor og far, bror og svigerinde bor, så var det oplagt at bringe Loop-konceptet til Tølløse, fortæller hun.

Når coronakrisen er overstået, og Loop Fitness Tølløse har en åbningsdato i kalenderen, vil det fremgå af avisen.