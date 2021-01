Den såkaldte incidens der er antallet af smittede pr. 100.000 indbyggere nåede 207 i Lejre Kommune, og det udløste en kedelig 9. plads på listen over de mest corona-ramte kommuner.

Lejre ramte Danmarks corona-top 10

Lejre Kommune: Med en lidet flatterende 9. plads i antallet af coronatilfælde i landets 98 kommuner torsdag 21. januar blandede Lejre sig den absolutte top - primært sammen med en række kommuner fra Vestegnen. Ifølge Statens Serum Institut var den såkaldte incidens for Lejre Kommune 207,7 ud af 100.000 indbyggere, og det betyder i praksis, at 58 personer var testet positive inden for de seneste syv dage.