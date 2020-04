Lejre Kommune har fokus på, at ældre og børnefamilier kan få brug for en ekstra håndsrækning under coronakrisen. Foto: Colourbox. Foto: Monkey Business Images

Lejre Kommune holder kontakten til børn og ældre

Lejre Lokalavis & Midtsjællands Folkeblad - 02. april 2020

Lejre Kommune: Mange ting fungerer anderledes i denne tid. Derfor er det særlig vigtigt at have fokus på dem, der ikke selv beder om opmærksomheden. Det kan være de ældre, der er mere hjemme end normalt, og som også får færre besøg. Og det kan være børnefamilierne, som skal tackle en helt ny situation. Sådan lyder det i en pressemeddelelse fra Lejre Kommune.

- I kommunens krisestab har vi stort fokus på, at vi skal sikre hjælp til dem, der har mest behov for det", siger Lejre Kommunes borgmester, Carsten Rasmussen.

- Ældre skal stadig have mulighed for at få hjælp til rengøring. Det var et af de områder, som vi desværre måtte sætte på pause midt i marts, da kommunerne blev bedt om at sende medarbejdere hjem. Men nu er perioden jo forlænget til efter påske, og det er længe at skulle vente på rengøringen. Derfor er medarbejdere hos Center for Velfærd og Omsorg nu i gang med at kontakte alle borgere, som normalt får rengøringshjælp af kommunen. Og de, der ønsker det, får gjort rent inden påske, uddyber han.

Kontakt til børnefamilierne

I den anden ende af aldersskalaen er der et særligt blik på børnene og deres familier. Lejre Kommunes skoler og daginstitutioner har ringet rundt til forældrene for at høre, hvordan det går, og om de trives. Samtalerne kan handle om alt fra fjernundervisning til, hvordan børnene klarer sig uden deres kammerater.

En af de daginstitutioner, som er gået et skridt videre, er Myretuen i Gevninge. Her har pædagogerne lagt et brev i postkassen hos alle de forældre, der for tiden passer deres barn hjemme. I brevet var der en ballon og en masse ideer til, hvordan børn og forældre sammen kunne lege eller træne med ballonen.

Et af de børn, der fik brevet, var Tobias, som fylder 3 år til sommer. Hans far, Martin Vedelsparre, fortæller, at brevet vakte stor glæde i hjemmet:

- Jeg synes, det er flot, at der er det overskud, omstændighederne taget i betragtning. Min søn blev rigtig glad for brevet og ballonen. I familien havde vi allerede en del ideer til aktiviteter, og med brevet fik vi jo endnu flere. Jeg synes, det er flot, at Myretuen på den måde viser, at børnene ikke er glemt, siger han.

I øvrigt er alle Lejre Kommunes dagtilbud og skoler i løbende kontakt med forældrene via AULA, mail, fjernundervisning via computer osv.

Anonym rådgivning

Lejre Kommune har også besluttet at udvide åbningstiden i den åbne anonyme rådgivning hos Familiehuset i Ejby. Her er der normalt åbent på telefonerne og for personligt fremmøde hver torsdag eftermiddag.

I øjeblikket kan man ikke besøge rådgivningen, men til gengæld sidder medarbejderne klar ved telefonen mandag til fredag mellem kl. 9 og 14. Spørgsmålene handler typisk om emner som konflikter i familien, bekymringer for et barn eller misbrug hos unge. Lige for tiden kan det være en særlig udfordring at skabe struktur og få tingene til at fungere i en hverdag, hvor familien er sammen døgnet rundt.

Thomas Bisgaard er formand for Udvalget for Børn og Ungdom i Lejre Kommune, og han siger om den udvidede åbningstid:

- Jeg tror, at mange kan opleve det som ret udfordrende at skulle finde helt nye måder at være sammen på derhjemme. Og i nogle familier kan det være særligt svært. Der kan være konflikter eller usikkerhed om fremtiden. Nogle har måske lige mistet jobbet, og det kan i det hele taget være vanskeligt at håndtere den anderledes hverdag. Derfor vil vi gerne stå ekstra meget til rådighed, indtil livet igen vender tilbage til det mere normale. En del kan have brug for at vende tingene helt anonymt med en, der lytter, og som kan hjælpe med at se nye løsninger.

Nummeret til den åbne anonyme rådgivning er 51 36 80 76.