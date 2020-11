Temaet er træer, når Foreningen Strøgkunst blænder op for en corona-venlig udstilling i No1. Privatfoto.

Kunst uden corona i No1

Tølløse: Lørdag den 14. og søndag den 15. november er der mulighed for at nyde kunst under sundhedsmæssige forsvarlige forhold ved Kulturhuset No1.