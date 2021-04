Kulturkaravanens knap så nye formand: - Folk er sultne efter oplevelser

Søren Dahl-Pedersen, formand for Kulturkaravanen, håber på at kunne øge antallet af koncerter i Hvalsø Kulturhus. Foto: Holger Vincents.

Lejre Lokalavis & Midtsjællands Folkeblad - 23. april 2021
Af Holger Vincents

Hvalsø: I december måned, hvor covid-19 for anden gang spændte ben for koncerter i Danmark, kiggede Kulturkaravanens frivillige hinanden dybt i øjnene. Skulle de bøje sig for pandemien og slå bak på forberedelserne til 2021-sæsonen? Nej, lød det samstemmende fra ildsjælene bag foreningen. Inklusiv formand Søren Dahl-Pedersen.

- Det ville slå foreningen ud af kurs at droppe 2021-sæsonen, og samtidig vi vil rigtig gerne give det lokale publikum mulighed for at opleve livemusik igen, fortæller den 46-årige musikskoleleder fra Vester Såby.

- Jeg kan mærke, at folk er sultne efter oplevelser, fastslår kulturkaravanens relativt nye frontfigur.

Søren Dahl-Pedersen blev nemlig allerede valgt til formandsposten sidste forår. Men som han konstaterer "var der ikke så meget run på" til, at han dengang så nogen grund til at gøre det helt store postyr ud af udnævnelsen.

I løbet af sensommeren og efteråret 2020 lykkedes det dog for det traditionsrige koncertforetagende at gennemføre en børnekoncert, to udsolgte koncerter med basvirtuosen Ida Nielsen, ligesom Erann DD også nåede at lægge vejen forbi, før en ny nedlukning fik tonerne fra kulturhuset til at forstumme.

Flere koncerter

I år håber Søren Dahl-Pedersen til gengæld på at få lov til at præsentere det lokale publikum for flere danske og internationale kunstnere. Som Mediecentret i sidste uge kunne fortælle, åbner Tim Schou ballet fredag den 23. april klokken 20.00 med en online-koncert for Kulturkaravanens foreløbig godt 250 medlemmer. Det er i øvrigt fortsat muligt at melde sig ind i fællesskabet.

Hvis den snarlige genåbning af kulturområdet går efter planen, fortsætter festen med Tue West fredag den 7. maj, hvilket samtidig bliver årets første koncert i Hvalsø Kulturhus med op til 60 publikummer. I løbet af sommeren og efteråret er sangerinden Dicte og synthpopgruppen Télé Rouge ligeledes sat på plakaten, ligesom de frivillige netop nu arbejder energisk på at føje flere artister til programmet. Heriblandt flere udenlandske.

- Tidligere har det været sådan, at Kulturkaravanen har præsenteret seks til otte koncerter om året. Men vores målsætning er, at vi skal op på cirka én koncert om måneden, fortæller Søren Dahl-Pedersen.

Levede af musikken

Den knap så nye formand for Kulturkaravanen færdes stedkendt på det felt, han nu er trådt ind på. I 1990erne levede han således af sine evner på klaver og saxofon og slog blandt andet sine folder i et TV2 jamband.

- Det betyder, at jeg kender branchen, men siden 2001 har jeg arbejdet som musikskoleleder, og derfor kender jeg det kommunale og politiske system, man også bevæger sig i som forening. Eksempelvis når der skal søges støtte. Det er noget af det, jeg kan byde ind med, fortæller han.

Mens den nye ambition altså er at skrue op for koncertfrekvensen, lyder der samtidig et velkendt Kulturkaravane-mantra om at tilbyde publikum et bredt udvalg af musik, hvor kvaliteten og ikke mindst intimiteten er i højsædet.

- Jeg elsker selv at gå til store koncerter i eksempelvis Vega med mange mennesker. Men der står man 300 meter fra artisten og kigger en del af tiden på en skærm. I Kulturkaravanen vil vi gerne skabe en oplevelse, hvor man som publikum er så tæt på scenen, at man nærmest kan række hånden ud og røre ved kunstneren. Dét er det helt unikke for de små steder, fortæller han.

Håber på lempelse

Søren Dahl-Pedersen anerkender samtidig, at de fortsatte restriktioner betyder, at årets koncerter med alt sandsynlighed ikke bliver nogen guldrandet forretning.

- Vi har budgetteret med 60 publikummer til koncerterne, men vi har da et håb om, at Folketinget lemper kvadratmeterkravet, så vi kan få flere mennesker i kulturhuset, når vi kommer til Dicte-koncerten til september, siger han.

Ud over at sikre mere musik i Hvalsø vil Søren Dahl-Pedersen og den øvrige bestyrelse forsøge at justere setuppet omkring Kulturkaravanen. Det indebærer, at flere frivillige skal lokkes ind i folden, mens de nuværende kræfter skal organiseres bedre. På sponsorsiden håber formanden på at få flere erhvervsdrivende til at blive en del af festen.

- Vi vil gerne gøre det endnu mere interessant at sponsorere Kulturkaravanen, og i den sammenhæng tror jeg, man skal prøve at tænke alternativt i forhold til, hvordan vi og virksomhederne kan drage nytte af hinanden, lyder de foreløbige overvejelser.