Medarbejderne på Hvalsø Apotek og Tølløse Apotek opfordrer kunderne til at lade kontanterne blive derhjemme. Privatfoto.

Kontantløs på apoteket

Lejre Lokalavis & Midtsjællands Folkeblad - 06. april 2020 kl. 06:32 Af Tomas Skov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvalsø og Tølløse: - I starten syntes nogle, vi var hysteriske. Men de fleste accepterer nu, at kort eller MobilePay er første valg, siger apoteker Charlotte Wiberg.

På toppen af en lang række andre sikkerhedsforanstaltninger på apotekerne i Hvalsø og Tølløse har hun længe opfordret kunderne til at lade kontanterne blive hjemme.

- Det er simpelthen for at beskytte personalet, så vi kan blive ved at være i drift. I forvejen arbejder vi i treholdsskift for at undgå at smitte hinanden. Det er nogle drøje arbejdsdage, men vi gør hvad vi kan - og det er vigtigt, at vi er der, fortsætter apotekeren.

Bred forebyggelse

Hun har kaldt ekstra vikarer ind for at undgå lange køer i de to apoteker, og der er opsat plexiglas i skrankerne for at skabe fysisk adskillelse mellem kunder og personale. Derudover kan man skrive ind og bestille sine varer, hvorefter man får dem bragt ud til bilen i en pose - eller man kan få forsendelser med apotekervarer bragt til din dør.

- Buddet ringer på og sætter posen. Kunden betaler så regningen efterfølgende, så buddet ikke er i nærheden af kunden, fortæller Charlotte Wiberg.

Opfordringen til at undgå kontanter på apoteket er endnu en del af forebyggelsen af smitte under coronakrisen, men apotekeren understreger samtidig, at personalet naturligvis tager imod kontanter, hvis kunden ikke har andre muligheder.

- Alle skal have deres medicin, siger hun.