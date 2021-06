Bente Egelund, der har skabt rosenhaven på Kornerupgård, er igen klar til at byde besøgende velkommen indenfor. Arkivfoto: Agnete Vistar.

Kåret til en af Danmarks smukkeste: Unik rosenhave inviterer indenfor

Lejre Lokalavis & Midtsjællands Folkeblad - 10. juni 2021 kl. 10:52 Af Holger Vincents

Den er netop kåret til en af Danmarks smukkeste haver af oplevelsesforetagenet The Danish Club, ligesom den tidligere har høstet international hæder. Nu åbner Kornerupgårds Have så igen for publikum.

Det sker de resterende søndage i juni måned, hvor der er mulighed for at besøge anlægget på Ravnshøjvej, der udmærker sig ved sine over 700 arter roser.

Første gang lågen går op for gæster er søndag den 13. juni klokken 14-17 og som noget nyt i år, er der desuden mulighed for at lægge vejen forbi mandag og tirsdag aften.

- Det er en stor fornøjelse og glæde for mig, at haven er blevet udvalgt, og jeg håber, vi kan opfylde gæsternes forventninger, når de kommer på besøg, siger skaberen af rosenhaven Bente Egelund om hæderen fra The Danish Club.

Hun tilføjer, at den regnvåde maj har givet optimale betingelser for rosenhaven. Nu sætter hun sin lid til, at den seneste tids højere temperaturer fortsætter.

- Nu skal have vi gerne have lidt mere sol og varme, så roserne kan nå at åbne sig, lyder bønnen til vejrguderne.