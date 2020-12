Hvalsø Bio corona-lukket for anden gang: - En kold tyrker

Hvalsø: Et efterår, hvor danske film som 'Druk' har fået folk til at valfarte til biograferne, blev onsdag afløst af tomme røde sæder og et farvel til julefilm på det store lærred i 2020.

Fornuftigt år Biografens førstemand henviser til, at det foreningsdrevne foretagne under forårets nedlukning måtte holde lukket i tre måneder fra marts til juni. Efterfølgende har pilen peget i den rigtige retning, men nu venter altså endnu en måned med aflyste forestillinger og indtægter, der skal skubbes tilbage til kunderne på den 'forkerte' side af billetlugen. Alligevel er Peter Langager fortrøstningsfuld.

Forstår godt beslutningen

Peter Langager håber nu, at Covid-19-pandemien kommer tilstrækkeligt under kontrol til, at statsminister Mette Frederiksen (S) kan ophæve restriktionerne som planlagt i starten af det nye år. Indtil da accepterer han, at det lokale biografpublikum må nøjes med at se film i hjemme på sofaen.