Husspektakler førte til våbenfund

Hvalsø: En 33-årig mand fra Hvalsø fremstilles i grundlovsforhør efter et husspektakel, hvor politiet fandt flere våben.

Mandag formiddag fik politiet en henvendelse fra pårørende til en 31-årig kvinde, der, ifølge de pårørende, var blevet udsat for vold og trusler fra sin samlever på en adresse i Hvalsø. Ved politiets ankomst til stedet blev parret skilt fra hinanden, og samleveren forlod stedet, så roen derved blev genoprettet.

Det viste sig, at kvinden og samleveren havde haft en diskussion, der ifølge kvinden udviklede sig til vold med slag og spark samt verbale trusler.

Undervejs fik politiet desuden oplysninger om, at samleveren måske var i besiddelse af våben, som han ikke havde tilladelse til.

Ved en efterfølgende ransagning af parrets bopæl fandt politiet diverse både attrap- og måske ægte våben i forskellige kalibre samt løs og skarp ammunition. De blev beslaglagt til nærmere undersøgelse for at få klarlagt funktionsdueligheden og farligheden.

Manden blev anholdt - mistænkt for både vold og trusler mod den 31-årige kvinde samt for overtrædelse af våbenlovgivningen.

Kvinden blev vejledt om at tage på skadestuen til undersøgelse og dokumentation af volden, mens samleveren efter afhøringen blev taget med til et arresthus, hvor han fik lov til at tilbringe natten, mens politiet undersøgte de fundne våben.