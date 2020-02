Et stort antal bilister kan se frem til at modtage en bøde fra politiet ovenpå tre hastighedskontroller på Hornsherredvej. Foto: Nana Reimers

Lejre Lokalavis & Midtsjællands Folkeblad - 12. februar 2020

Hundredevis af bilister blitzet på Hornsherredvej

Lyndby: Hundredevis af bilister modtager i disse dage en kedelig hilsen fra Midt- og Vestsjællands Politi i postkassen.

Det er resultatet, efter ordensmagten tre gange i de seneste uger har haft gang i den automatiske fartkontrol (ATK) på Hornsherredvej i nordlig retning ved Borrevejle-tanken.

Forud for de besøg havde flere borgere klaget over, at der blev kørt alt for stærkt på strækningen, hvor hastighedsgrænsen er 60 km/t. Vurderet ud fra resultaterne må der siges at være noget om snakken.

Ved Politiets første ATK-måling onsdag dem 29. januar fra omkring klokken 14.00 til 19.30 blev hele 166 ud af i alt 3449 bilister blitzet.

Ud af de 166 trådte ni så hårdt på speederen, at de har fået et klip i kørekortet, mens to står til en betinget frakendelse. Den højest målte hastighed på dagen var hele 107 km/t.

Mandag den 3. februar mellem klokken 7.30 og 13.00 foretog politiet så en ny måling på samme sted. Her passerede betydeligt færre biler - i alt 1302 stk. - men det til trods blev næsten samme antal bilister, som ved den første kontrol, taget for at køre for stærkt. Helt præcist 156 kan se frem til en bøde fra politiet. Af disse sager var hele 26 overtrædelser til klip og to til betinget frakendelse. Højeste hastighed målt i forbindelse med kontrollen var 109 km/t.

Præcis en uge senere, mandag den 10. februar i nogenlunde samme tidsrum, var politiet så igen ude og kontrollere strækningen. Her passerede 1433 biler, og igen kom ATK-bilens blitz på overarbejde. 148 bilister blev fanget af kameraet, fordi de kørte hurtige end de tilladte 60 km/t. Heraf 22 til klip, én til betinget frakendelse, men den højeste målte hastighed denne gang lød på 107 km/t.

Midt- og Vestsjællands Politi oplyser, at de på baggrund af de tre kontroller har planlagt flere målinger med ATK-bilen på Hornsherredvej.