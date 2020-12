Himmelsk podcast midt i en juletid

Deres fælles julepodcast kan høres hver dag i julemåneden frem til juleaften, og den handler om alt mellem himmel og jord, eftersom de tre præster forinden skrev ud på Facebook og opfordrede sognebørnene til at komme med forslag til, hvad de skulle snakke om.

Improviserer frit

Det blev til over 400 forslag, og de tre præster trækker hver dag et tilfældigt forslag op af en hat, som de så improviserer frit over.