Gigantisk solur: Kæmpe kalksten flytter ind i ny park

Den tunge tilflytter er en såkaldt koralkalksten, der stammer fra Faxe Kalkbrud og dermed blev dannet for godt 63 millioner år siden. På Tølløse Fælled indtager stenen nu hovedrollen i et såkaldt klimasolur, der kort før jul blev opstillet på det 5,7 hektar store areals højeste punkt - tæt på banen.

- Vi havde i forvejen tænkt, at det kunne være sjovt, hvis Tølløse Fælled kom til at indeholde en stor sten. Samtidig havde vi overvejet, hvordan vi kunne gøre parken til en del af Istidsruten. Så da vi pludselig modtog tilbuddet fra Brorfelde om at modtage uret, slog vi til, fortæller Jesper Knudsen.

I den forbindelse har observatoriet modtaget en pose penge fra Nordea Fonden til at oprette lokale seværdigheder langs ruten, og her faldt valget altså i denne omgang på Tølløse.

- Vi håber, at det vil betyde, at cyklisterne på ruten får lyst til at stoppe op og tage en pause i Tølløse for at se klimasoluret og måske gå en tur i byen, fortsætter Marie Holst Riis.