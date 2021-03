Genåbning med fuld begejstring

Se billedserie Det er forfærdeligt at sige, men jeg har faktisk savnet at komme på arbejde, tilstår Indehaver af Din Tøjmand, Poul Nielsen, der havde butikken fuld af kunder fra morgenstunden.

Af Tekst og foto: Tomas Skov

Hvalsø: Omsider kom dagen, hvor landets detailbutikker atter kan åbne for deres savnede kunder. Savnet har uden tvivl været gensidigt, og både genåbning og kunder bliver modtaget med begejstring i butikkerne

- Vi er så klar, og vi glæder os overdrevet meget. Jeg har set sådan frem til at få hverdagen, den personlige kontakt og livet tilbage i butikken, siger Marie-Louise Elkjær Rasmussen, der genåbnede Noor på Søtorvet mandag kl.10.

Fuld af bobler Samme forventningens glæde fylder lokalerne i Butik Josefine, hvor Britt Beierholm er helt klar til at tage imod både kunder og kolleger.

- Jeg bobler helt indeni. Vi er superklar, og vi har modtaget varer, gjort klar og kan slet ikke vente. Det bliver dejligt at se sine kunder igen, og så har jeg virkelig savnet mine piger, som jeg har gået op og ned ad i årevis, siger indehaveren, der starter med udsalg af vintervarer, så der bliver plads til forårsvarerne.

Hungrer efter genåbning Ikke langt derfra, i Strikkelyst på Hovedgaden 7, er Jette la Cour klar med garn til folket fra mandag formiddag.

- Det bliver dejligt at kunne åbne igen. Jeg er fuldstændigt klar, siger ejeren, der vælger at holder åbent fra mandag til lørdag i hele marts måned, så kunderne bedre kan fordele sig.

I ventetiden har Jette la Cour strikket modeller, som kunderne kan mærke eller prøve, og så har hun fundet nye garntyper, herunder økologisk garn med brændenælder, som giver en følelse af silke.

- Jeg nåede jo kun at holde åbent i fire måneder, så jeg hungrer efter at lukke op igen. Jeg har heldigvis nydt en stor opbakning fra kunder i Hvalsø, og mange har bestilt garn og hentet ved døren under nedlukningen, fortæller hun.

Godt for os alle Længere nede ad Hovedgaden ser Charlotte Sørensen også frem til at genåbne børnetøjsbutikken Friends. Hun har dog ikke behøvet at gå hjemme ventetiden, da hun i stedet fandt arbejde i SuperBrugsen i Hvalsø.

- Jeg duer ikke til at gå hjemme, og mange af mine kunder kommer jo også i SuperBrugsen, så jeg har holdt kontakten, fortæller indehaveren, som stod klar i Friends mandag kl. 10.

- Det bliver godt både for kunderne og for os. Og vi har kun nye varer, for jeg har fået solgt alle de gamle, siger Charlotte Sørensen.

Savner arbejdet I nabo-butikkerne Din Tøjmand og Sportigan på Søtorvet er indehaverne i fuld gang med at gøre det sidste klar til genåbningen hen over weekenden.

- Jeg glæder mig helt vildt. Nu har jeg stået i butik i så mange år, at det næsten er løgn, og jeg har aldrig prøvet at være hjemsendt 8-10 uger før. Det er forfærdeligt at sige, men jeg har faktisk savnet at komme på arbejde, tilstår Indehaver af Din Tøjmand, Poul Nielsen.

Forårsvarer og julegaver I den anden ende af det langstrakte, sammenhængende butikslokale lokale på Søtorvet er Ditte Borell i fuld sving med at gøre klar til genåbningen af Sportigan.

- Vi er megaglade, og vores kunder har også givet udtryk for, at de glæder sig til at vende tilbage, siger indehaveren, der har været i gang i butikken det meste af ugen.

- Vi har en del vinter- og efterårsvarer, som vi brændte inde med, og så kommer forårsvarerne jo nu. Samtidig forventer vi, at mange vil komme og bytte julegaver, så det bliver en god blanding af det hele, siger hun.