Se billedserie Omkring 40 brandfolk deltog i slukningsarbejdet, da et firlænget gård i Kyndeløse nedbrændte. Privatfoto.

Gammelt køleskab formentlig skyld i voldsom brand

Lejre Lokalavis & Midtsjællands Folkeblad - 21. oktober 2020 kl. 12:22 Af Holger Vincents Kontakt redaktionen

Det var formentlig en kortslutning i et gammel køleskab, der forårsagede en voldsom brand i stråtækt ejendom i Kyndeløse tirsdag eftermiddag.

Ilden var så kraftig, at bygningen kollapsede undervejs i slukningsarbejdet, som krævede en særdeles vedholdene indsats fra omkring 40 brandfolk.

Samtlige beboere i ejendommens i alt seks lejligheder blev reddet ud i tide, og en enkelt mandlig beboer blev kørt på sygehuset til observation for røgforgiftning.

Politi og brandvæsen modtog den første melding om branden i ejendommen på Kyndeløsevej klokken 14.22. For at give plads til brandvæsenet valgte politiet fra starten at afspærre Kyndeløsevej ved rundkørslen fra Elverdamsvej og ved Hvidemosevej/Smedevej, ligesom busserne på strækningen blev omdirigeret.

Brandfolk fra Vestsjællands Beredskab Station Kirke Hyllinge nåede frem til den firlængede gårdbygning cirka seks minutter efter alarmen havde lydt.

Og allerede ved ankomsten stod det klart, at flammerne havde særdeles godt fat i ejendommen og den dertilhørende garage, hvor branden, ifølge politiet, formentlig var opstået i et ældre køleskab og dernæst havde spredt sig til resten af gården. Ildens lynhurtige vandring til boligerne skyldtes ikke mindst, at tre biler holdt parkeret i garagen og derved leverede nærring til ilden, ligesom flere trygflasker også sprang i luften undervejs.

På grund af brandens størrelse blev brandfolk fra Station Hvalsø tilkaldt for at sikre, at ilden ikke spredte sig til en naboejendom, ligesom en tankvogn fra Skibby også deltog i slukningsarbejdet. Også brandfolk fra Holbæk bidrog undervejs til indsatsen, mens en gruppe VSBV-frivillige fra både Vig stødte til for at sikre forplejningen af de evakurede beboere.

I løbet af det omfattende slukningsarbejde blev både en skorsten og en af bygningens gavle væltet af brandfolkene på grund af risiko for nedstyrtningsfare.

Politiet var færdige på stedet omkring klokken 20.30, mens brandfolkene fortsatte efterslukningsarbejdet frem til omkring midnat. Afspærringen af vejene i området blev derfor også opretholdt.