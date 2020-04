Gabriel hyldet med bilparade

- Normalt ville der være en afskedsreception i hans hjem for alle venner og familie, men i disse coronatider må det fejres på anden måde, siger Eva Grand Møller.

Sønnen Gabriel tager på en toårig mission til Sydafrika så snart coronakrisen tillader det, og det blev i stedet fejret med en bilparade på Fuglevang i Kirke Såby.

Vennerne samledes på den Lokale Kirkes parkeringsplads kl. 13 for at pynte biler og hilse på hinanden, inden de kørte ned ad Fuglevang, hvor moderen glædede sig over opbakningen.