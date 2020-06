Fuld butikstyv i SuperBrugsen

Hvalsø: Onsdag eftermiddag fik politiet en anmeldelse om, at en mand havde stjålet to rammer sodavand fra indgangspartiet i SuperBrugsen i Hvalsø.

Den 37-årige, som kunne mistænktes for tyveriet, var i besiddelse af de to rammer sodavand. Han blev sigtet for butikstyveri, og sodavanden blev leveret retur til dagligvareforretningen.

Begge mænd var så kraftigt påvirket af spiritus, at politiet skønnede, at de kunne tage vare på sig selv. De blev derfor begge taget med i detentionen til afrusning og løsladt igen sent onsdag aften. Den 37-årige kan forvente at høre mere fra politiet om butikstyveriet.