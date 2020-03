Holbæk Kommune fremskynder betalingen til private virksomheder, som kommunen har købt ydelser hos.

Fremskynder betalinger til virksomheder

Lejre Lokalavis & Midtsjællands Folkeblad - 25. marts 2020 kl. 07:37

Holbæk Kommune: Ovenpå flere redningspakker målrettet erhvervslivet fra regeringen, følger Holbæk Kommune nu trop i forsøget på at holde hånden under de lokale virksomheder.

Kommunen vil derfor betale regningerne fra private virksomheder tidligere end normalt for ydelser, som kommunen har fået udført, for at styrke virksomhedernes likviditet. Det besluttede politikerne i Økonomiudvalget på et nyligt møde.

- Situationen er alvorlig, og det er bydende nødvendigt, at vi fra kommunens side udviser samfundssind og gør, hvad vi kan for at støtte vores erhvervsliv. Formålet er at beskytte arbejdspladserne mod de økonomiske konsekvenser som følge af, at danskerne er blevet bedt om at holde sig hjemme," fortæller Christina Krzyrosiak Hansen (S), borgmester i Holbæk Kommune i en pressemeddelelse.

Hurtigere proces

Normalt går der maksimalt 30 dage, fra en regning er modtaget i Holbæk Kommunes system, til virksomheden får sin betaling. Den procedure bliver nu speedet midlertidigt op, så betalingerne sker hurtigst muligt og med en maksimal frist på 5 dage.

- Vi gør, hvad vi kan, for at give erhvervslivet en understøttende, hjælpende hånd, så virksomhederne får de bedste betingelser for at klare sig i den kommende tid. Med godt 4.500 leverandører er det dog ikke muligt at lave en tilvalgsordning til den hurtigere betaling. Det kommer som udgangspunkt til at gælde alle. Men hvis en leverandør henvender sig for eksempelvis at undgå at blive påført en ekstraomkostning på grund af negative bankrenter, og derfor ønsker at fastholde en længere betalingsfrist, vil vi naturligvis kunne imødekomme dette, fortæller Christina Krzyrosiak Hansen.

Beslutningen gælder indtil videre alle kommunens private leverandører med undtagelse af trafikselskaber og leverandører på områder, hvor driften fortsætter uændret. Det vil således ikke ske fremrykning af betalinger til Movia, private leverandører af bo- og opholdssteder, ældrepleje og it-ydelser.

Den nye betalingsprocedure vil af hensyn til sagens vigtighed blev iværksat torsdag den 19. marts.