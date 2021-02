Mere test end fest. Den kulørte belysning vidner om bussens fortid - men nu er et besøg i partybussen en lidt mere klinisk oplevelse. Privatfoto

Fra fest til test: Partybus bliver coronabus

Lejre: - Det har altid været en idé at bruge vores busser til andet end partybusser, så da Glostrup Kommune ringede og spurgte, var vi klar med det samme, fortæller indehaver af partybus.dk, Kim Lærkesen, der netop sidder ved rattet under opkaldet.

Hans 20 busser har stået helt stille på Ledreborg Allé 22 meget længe, for der har hverken været efterspørgsel på rullende fester eller persontransport i øvrigt. Men nu er han i gang i sin nye rolle som chauffør i den corona-testbus, der siden slutningen af januar har kørt rundt til de kommunale arbejdspladser i hele Glostrup Kommune for at teste personalet.