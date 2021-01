Se billedserie I sidste uge kunne man dykke ned i dette opslag fra Lejre Kommune. Ambitionen er at få flere borgere ud og nyde naturen og samtidig blive klogere på den lokale historien. Foto: Holger Vincents

Fem bud på oplevelser i naturen: Gå en tur i historien

Lejre Lokalavis & Midtsjællands Folkeblad - 28. januar 2021 kl. 06:00 Af Holger Vincents Kontakt redaktionen

Lejre Kommune: Under coronapandemien er danskerne i stigende grad valfartet til skov og strand for at få hjemmearbejde, restriktioner og bekymringer en smule på afstand.

Nu er Lejre Kommune så klar med sin egen guide til lokale traveture med historien som fast følgesvend. Det fremgik af sidste uges avis, hvor kommunen under overskriften 'oplevlejre.dk' lancerede fem vandreture, der hver især fortæller noget om det enkelte lokalområde.

- Lejre er som bekendt med i 'Bevæg Dig For Livet', og samtidig er folk mere ude at gå i øjeblikket pga. coronaen. Derfor giver det god mening, hvis vi som kommune kan være med til at inspirere til, at folk kommer ud og får rørt sig - både i deres eget lokalområde og i andre dele af kommunen, forklarer Claus Jørgensen (SF), formand for Udvalget for Kultur og Fritid.

- Som man kan se på kortet, er der samtidig en masse spændende historier at dykke ned i takket være vores gode folk på Lejre Bibliotek & Arkiv, der har gravet dem frem, fortsætter udvalgsformanden.

Fem forslag De fem forslag til ture rundt i Lejre-landskabet byder på distancer fra 3,5 til 6,5 kilometer. Der er blandt andet mulighed for at se nærmere på Kirke Hyllinge Kirke, mens en anden tur sætter spot på den hedengangne og særdeles kortlivede togstrækning mellem Frederikssund og Ringsted. En tredje vandring går til Herthadalen, der for 150 år siden havde noget andet end mad på menuen.

- Lejre har rigtig meget historie at byde på, og også meget som man måske ikke lige var klar over. Eksempelvis at Herthadalen engang var hjemsted for store fejringer af Grundloven, hvor også N.F.S. Grundtvig lagde vejen forbi, siger Claus Jørgensen.

Ligesom resten af sin familie arbejder formanden for Udvalget for Kultur og Fritid også selv hjemmefra under den igangværende nedlukning. Derfor er det også blevet plads til ekstra mange udflugter på to ben i og udenfor kommunen.

- Det er fedt at komme ud og få noget frisk luft, og så er jeg meget positivt overrasket over de mange gode samtaler, man får med borgerne derude. Det er selvfølgelig korte samtaler, hvor vi ikke må stå for tæt sammen, men det ændrer ikke på, at det er dejligt at komme ud og hilse på folk, siger han.