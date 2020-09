Familiefar glemte at slukke komfuret: Lejlighed totalskadet

- Der er sket det, at en far har kogt vand om morgenen i en gryde for at lave kaffe. Han glemmer at slukke komfuret og kører efterfølgende afsted for at aflevere sine børn, og da han kommer tilbage, er der ild i køkkenet, fortæller Ove Svendsen, indsatsleder ved Vestsjællands Brandvæsen.