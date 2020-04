Fællesskab i påsken: Kirke klar med video-gudstjeneste

Tølløse: Skærtorsdag skulle Tølløse Kirke, traditionen tro, have indbudt til et særligt påskemåltid i præstegårdssalen og en stemningsfuld gudstjeneste. Men siden Danmark lukkede ned den 12. marts, har alle gudstjenester været aflyst, og det er de i skrivende stund til og med d. 13. april.

Selvom der således ikke er mulighed for at mødes, vil Tølløse Kirke gerne fastholde fællesskabet. Derfor udforsker kirken et nyt format for gudstjenesten; en video-gudstjeneste.