Store og små kan blive detektorfører for en dag, når ROMU blænder op for en række aktiviteter i efterårsferien. Privatfoto.

Eventyrlige besøg i efterårsferien

Lejre og Tadre: I uge 42 bliver giver ROMU mulighed for at kombinere frisk luft med historiske oplevelser.

Der er eksempelvis mulighed for at tage praktisk fodtøj på, når Lejre Museum inviterer hele familien til at blive 'Detektorfører for en dag' den 13., 14. og 15. oktober.