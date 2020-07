Efterlyses: Udvisningsdømt hjemmerøver flygtet fra fængslet

Politiet var hurtigt fremme med flere patruljer ved arresten og forsøgte uden held at lokalisere den undslupne fange, hvorfor han nu efterlyses i offentligheden.

Ziad Omar Alfarroukh blev i januar idømt 5 års ubetinget fængsel for hjemmerøveri og udvist af Danmark med indrejseforbud for bestandigt. Siden dommen har han sidder varetægtsfængslet, indtil ankesagen skal for retten.