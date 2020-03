Der skal alligevel ikke køres cykelløb i Tølløse søndag den 26. april. Her et billede fra sidste år, hvor det lykkedes at gennemføre tredje afdeling i byen. Arkivfoto: Susanne Helmo.

Demin Cup-løb i Tølløse aflyst

- Vi følger DCU's retningslinjer, og herfra er meldingen, at alle løb er aflyst frem til den 1. maj. Derudover ligger klubben (Holbæk Cykelsport red.) stille netop nu, og sidst men ikke mindst er alt, hvad der hedder planlægning, sat på standby. Så selvom vi kunne håbe på at situationen ser bedre ud i slutningen af april måned, ville vi i praksis ikke kunne nå at blive klar under de nuværende omstændigheder, forklarer Benny Stillhoff Nielsen, formand for Holbæk Cykelsport.