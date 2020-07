Covid-19-smitten stiger i Lejre Kommune: Borgmester opfordrer til omtanke

- Vi er blevet kontaktet af Sundhedsstyrelsen, fordi vi på en uge har haft flere end 10 smittetilfælde pr. 100.000 borgere. Det er klart, at det i Lejre Kommune drejer sig om ganske få personer. Men det er alligevel en påmindelse om, at corona-virussen stadig findes i samfundet. Derfor håber jeg, at alle vil holde fast i de gode vaner, vi har tillagt os de seneste måneder, siger Carsten Rasmussen i en pressemeddelelse.

- Vi har jo set i andre dele af landet, hvordan virussen på kort tid kan sprede sig til mange mennesker. I Lejre Kommune har vi foreløbig været forskånet, og det skyldes blandt andet, at vi som helhed har været gode til at efterleve myndighedernes anbefalinger om f.eks. at spritte hænder og holde afstand. Der er nok en risiko for, at nogle glemmer anbefalingerne, når sommerferien slutter, og vi vender tilbage til hverdagen. Derfor vil jeg gerne appellere til, at vi bliver ved med at passe på os selv og hinanden. For selv om mange ikke bliver rigtig syge, hvis de bliver smittet, så har vi jo nogle sårbare borgere, som vil være meget udsatte, hvis de får Covid-19, understreger Carsten Rasmussen.