Winnie Christensen har i stablet sin egen børnetøjsforretning på benene under coronakrisen. Foto: Holger Vincents.

Coronakrisen fik Winnie til at skifte branche: Børnetøj giver liv

Lejre Lokalavis & Midtsjællands Folkeblad - 27. november 2020 kl. 11:04 Af Holger Vincents Kontakt redaktionen

Ejby: Som for så mange andre selvstændige erhvervsdrivende kom forårets coronakrise som et ubehageligt chok for 63-årige Winnie Christensen fra Ejby.

I 30 år havde hun handlet med tasker og lædervarer i blandt andet Stenløse, Gilleleje og Tivoli, men pludselig var det slut.

- Jeg havde købt nye varer hjem, så jeg var klar til den nye sæson. Derefter tog jeg på syv ugers ferie sammen med min mand. Da vi kom tilbage til Danmark, lukkede alt ned. Det havde vi slet ikke set komme, fortæller Winnie Christensen om de skæbnesvangre dage i marts måned, hvor pandemien lammede Danmark og resten af verden.

- Meget af min indtjening kommer fra rejsetasker og kufferter, og når folk ikke rejser, bliver det svært, forklarer hun.

En ny begyndelse

Men selvom den erfarne forretningsejer var mere end almindeligt trist over at se sit livsværk smuldre, besluttede hun sig også med det samme for, at hun hurtigt skulle tilbage i sadlen.

- Jeg har gennem længere tid haft lyst til at lave noget med børnetøj. Jeg kan godt lide alle farverne, og som ung syede jeg mit eget børnetøj, så jeg kendte lidt til den verden i forvejen, fortæller Winnie Christensen, der selv har en datter og to børnebørn.

Den foretagsomme ejbygenser gik derfor straks i gang med at omdanne sin lade ved hjemmet på Ejby Strandvej 1 til en børnetøjsbutik. Forvandlingen krævede blandt andet, at der skulle isoleres og males, og for at holde omkostningerne nede valgte hun selv at trække i arbejdstøjet. Det hårde slid bar frugt, og fire uger senere - lørdag den 18. april - kunne Winnie Christensen for første gang slå dørene Zebra Børnetøj Outlet.

- Jeg synes, det er gået rimeligt taget i betragtning af situationen herhjemme, lyder vurderingen syv måneder senere fra indehaveren, der har valgt udelukkende at satse på danske varer.

- Mine mange år i taskebranchen betyder, at jeg har kunnet bruge mine forbindelser til at komme i kontakt med firmaer og købe store restpartier af dansk mærkevaretøj op. Det betyder, at kvaliteten er i orden, og det synes jeg er vildt lækkert, siger hun.

Lokalområde rykker I løbet af sommerhalvåret har Winnie Christensen blandt andet turneret rundt på campingpladser for at sprede ordet om Zebra Børnetøj Outlet. Det har blandt andet betydet, at hun i dag har kunder, der kommer hele vejen fra Frederikssund og Slangerup for at besøge forretningen.

Alligevel er ejeren ikke sen til at give sit eget lokalområde æren for, at det er lykkedes at stable forretningen på benene midt i en krisetid.

- De har bakket mig rigtig flot op fra den første weekend, så det er jeg meget taknemmelig over. Det fortæller samtidig noget om Ejby - der er kommet langt flere børnefamilier til sammenlignet med, da jeg flyttede herud for 18 år siden, fortæller hun.

Barnevogne på gårdspladsen Skiftet fra tasker til børnetøj har samtidig haft den positive sideeffekt, at Winnie Christen lynhurtigt har fået skabt et tæt bånd til flere kunder, der ofte vender tilbage til Ejby, i takt med at poderne vokser ud af garderoben.

- Nu står der jævnligt barnevogne på gårdspladsen, der er børn på legepladsen, og der i det hele taget kommet meget mere liv på gården.