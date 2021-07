Lejres borgmester Carsten Rasmussen (S) fremhæver blandt forlængelsen af Kalundborgmotorvejen som en af de gode nyheder i trafikaftlen, som samtlige partier i Folketinget netop har indgået. Arkivfoto: Rita Vestergaard.

Borgmester roser trafikaftale: Mere motorvej er gode nyheder

Lejre Lokalavis & Midtsjællands Folkeblad - 02. juli 2021 kl. 11:50 Kontakt redaktionen

Lejre Kommune: Der er ikke udsigt til mere asfalt eller flere jernbaneskinner i Lejre Kommune.

Alligevel får denne uges trafikaftale mellem regeringen og Folketingets partier, der indeholder nye initiativer for 106 milliarder kroner, positive ord med på vejen fra Lejres borgmester.

Regeringen og forligspartierne har nemlig lyttet til ønskerne blandt kommunerne i Region Sjælland, siger Carsten Rasmussen (S) om 'Infrastrukturplan 2035', som samtlige partier i Folketinget står bag.

- Det fælles udgangspunkt, der har været blandt kommunerne i regionen, er pænt repræsenteret i aftalen. Vi har en forlængelse af Kalundborgmotorvejen helt fremme på prioriteringslisten, en motorvej mellem Næstved og Rønnede er også kommet med, og så en direkte togforbindelse mellem Roskilde og Kastrup, fremhæver Carsten Rasmussen.

Han nævner samtidig beslutningen om at sløjfe brugerbetalingen på Kronprinsesse Marys Bro i kombination med Frederikssundsmotorvejens forlængelse. To konkrete tiltag, der efter Lejre-borgmesterens vurdering vil få direkte betydning for borgerne i den nordlige del af kommunen og samtidig aflaste pendlerne længere mod syd.

- Det at brugerbetalingen på broen forsvinder er en virkelig god nyhed, siger Carsten Rasmussen.

Vigtig støjpulje Mens milliardaftalen altså ikke indeholder konkrete vej- eller jernbaneprojekter inden for Lejres kommunegrænse, påpeger borgmesteren, at man fra Lejre Kommunes side skal lægge sig i selen for få del i de puljepenge, der også indgår i aftalen. Ikke mindst de tre milliarder kroner, der er afsat til bekæmpelse af trafikstøj - blandt andet langs motorvejsnettet. En problematik som særligt borgerne i Gevninge har rejst her i kommunen.

- Fra kommunens side vil vi gøre alt, hvad der står i vores magt for at få del i den pulje. Støjproblemer er et voksende problem, og der er heller ingen tvivl om, at der vil være rift om pengene, så vi skal være oppe på dupperne, siger han.

Mere bil end bus og tog Hvis man zoomer ud og anskuer aftalen mere overordnet, står det klart, at Folketinget sender 52 milliarder kroner ud i det danske vejnet, mens investeringerne i den kollektive trafik til sammenligning 'kun' beløber sig til 45 milliarder kroner. En beslutning der har mødt kritik fra flere sider og også internt i Socialdemokratiet for at være for sort og uambitiøs på klimaområdet.

Carsten Rasmussen, der vel at mærke er borgmester i en kommune, som gennem en lang årrække har brandet sig på det grønne og naturen, mener, at hans kolleger på Christiansborg samlet set har placeret lodderne "fornuftigt" i vægtskålene.

- Hvis jeg skulle have alle mine ønsker opfyldt, havde der været flere penge til kollektiv transport. Men det må ikke blive på bekostning af det andet (vejene red.), for vi er en landkommune, hvor folk har brug for at rejse på kryds og tværs, og i den sammenhæng er bilen kommet for at blive, lyder det.