Til maj kan publikum forhåbentlig sætte sig til rette i Hvalsø Bios bløde sæder. Til højre Peter Langager. Arkivfoto: Per Christensen. Foto: Per Buurgaard Christensen

Biograf glad for genåbningsplan: - Vi og kunderne er utålmodige

Lejre Lokalavis & Midtsjællands Folkeblad - 27. marts 2021 kl. 08:54 Af Holger Vincents Kontakt redaktionen

Hvalsø: Det er snart fire måneder siden, man sidst kunne sætte sig tilrette i mørket og nyde film i Hvalsø Bio. Derfor udløser det naturligt nok stor glæde hos den foreningsdrevne biograf, at datoen for hvornår branchen tidligst får lov til at genåbne nu er sat i kalenderen.

- Under forudsætning af at planerne holder, er vi da enormt glade for meldingen fra Folketinget, lyder bestyrelsesformand Peter Langagers reaktion på sidste uges brede politiske aftale om en langsigtet genåbningsplan for Danmark.

Ubesvarede spørgsmål

Ifølge aftalen kan publikum tidligst vende tilbage til biografsalene torsdag den 6. maj 2021 på betingelse af, at de er udstyret med et coronapas. Det efterlader dog fortsat nogle ubesvarede spørgsmål hos Hvalsø Bio.

- På nuværende tidspunkt ved vi ikke, hvor mange publikummer, der må sidde i salen ad gangen. Samtidig skal vi have dannet os et overblik over, hvilke udenlandske film, der er tilgængelige. Distributørerne foretrækker nemlig at få filmene ud samtidig i mange lande, så spørgsmålet er, hvordan situationen ser ud i resten af verden til den tid. Når det er sagt, så er vi i starthullerne, forsikrer Peter Langager.

Han tilføjer, at der er masser af interessante danske film på vej, som bør kunne skabe travlhed ved billetlugerne.

Opera og open air

Når filmfremviseren forhåbentlig snart snurrer igen på Jernbanevej i Hvalsø, er det bestyrelsesformandens helt store ambition at hente vinterens aflyste operaforestillinger tilbage på plakaten. Derudover glæder Peter Langager sig bare til at komme i gang med at vise film for de lokale biografgængere.

- Vores open air arrangement blev totalt udsolgt, og det siger noget om, at både vi og kunderne er utålmodige, fortæller han med henvisning til fredagens to drive in-forestillinger i Kirke Hyllinge.

I alt så 246 publikummer fordelt på 80 biler aftenens to film.