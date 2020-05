Hyppig håndvask kan udtørre hænderne - særligt når vi taler om børn. Derfor er det vigtigt at tage sine forholdsregler, lyder rådet fra apoteker Charlotte Wiberg. Foto: Colourbox. Foto: Daisy Daisy

Apoteker klar med gode råd: Sådan beskytter du dit barns hænder

Lejre Lokalavis & Midtsjællands Folkeblad - 07. maj 2020 kl. 14:24 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvalsø og Tølløse: Røde hænder, der svider og brænder. Det er en risiko for min-dre børn, der er tilbage på skolebænken, hvor den står på håndvask hver anden for at mindske smitterisikoen for COVID-19.

- På apoteket ser vi i øjeblikket mange ødelagte børnehænder, og mange kommer og søger råd og vejledning om, hvad de skal gøre for at mindske generne for deres børn, siger apoteker Charlotte Wiberg fra Hvalsø apotek og Tølløse apotek.

Hun forklarer, at børns hud er tyndere end voksnes og derfor mere følsom og sart. Sæben og den hyppige håndvask udtørrer huden og gør den ru, og dermed bliver den mere følsom over for eksempelvis bakterier.

Derfor anbefaler apotekeren, at man vælger en sæbe, der ikke er for hård ved hu-den. En fast håndsæbe er ofte meget basisk, og derfor bør man vælge en flydende sæbe, der bedre matcher hudens egen pH-værdi.

Kan føre til børneeksem

Ifølge Charlotte Wiberg skal man skal tage problemet med de røde børnehænder seriøst og være ekstra omhyggelig med at pleje hænderne med creme. For bliver skaden på huden så alvorlig, at den begynder at sprække, kan det føre til børneek-sem. Her er symptomerne typisk rødt udslæt med hævelse og undertiden væskende blærer.

Ifølge Sundhedsstyrelsen har 15-20% af alle børn en ekstra sart hud, og for nogle kan håndeksemen udvikle sig til en kronisk lidelse. Det er smertefuldt for barnet og kræver medicinsk behandling. Derfor skal man straks søge læge, hvis de røde barnehænder begynder at hæve op og sprække.

Creme kan forebygge

Heldigvis kan man gøre meget for at forebygge problemerne. Barnet skal lære, at man ikke alene skal være omhyggelig med håndvasken. Man skal også huske at skylle sæben ordentligt af, når man er færdig med at vaske, og man skal slutte af med at tørre hænderne grundigt.

Desuden skal hænderne smøres ind i creme, som erstatter det naturlige hudfedt, man lige har fjernet:

- I virkeligheden kan al creme bruges. Men fordi barnet måske synes det er ubeha-geligt at være alt for fedtet på hænderne, kan man i dagtimerne vælge at bruge en mere fedtfri creme, der trænger hurtigt ind i huden. Så kan man inden sengetid give barnet en mere fed creme på, som kan virke, mens barnet sover, siger Charlotte Wiberg.

Hun opfordrer til, at man kommer ind på apoteket, hvis man vil have vejledning i at finde den rigtige håndcreme til barnehænder. Typisk anbefaler apoteket en fed fugtighedscreme uden parfume.