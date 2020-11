En gruppe ældre kan se frem til en bøde på 2.500 kroner efter at have deltaget i en julefrokost med mere end 10 deltagere.

Send til din ven. X Artiklen: Ældre samlet til piratfest: Flygtede fra politiet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ældre samlet til piratfest: Flygtede fra politiet

Lejre Lokalavis & Midtsjællands Folkeblad - 30. november 2020 kl. 17:16 Af Holger Vincents Kontakt redaktionen

Under coronapandemien er det først og fremmest de unge, der har trukket overskrifter ved at deltage i såkaldte piratfester, hvor alt for mange feststemte mennesker samles stik imod myndighedernes anbefalinger.

Men de ældre kan tilsyneladende også finde på at blæse på reglerne og ikke mindst forsamlingsforbuddet på de 10 personer.

Det var i hvert fald netop, hvad der skete i St. Merløse lørdag aften.

Her måtte politiet rykke ud til en julefrokost på et idrætsanlæg, hvor godt 30 mennesker i alderen 60 år og derover var samlet for at hygge sig med blandt andet livemusik.

Ved ordensmagtens ankomst valgte flere af deltagerne ved det ulovlige julearrangement at tage benene på nakken. Det lykkedes dog politiet at registrere de resterende 23 festglade ældre. De blev alle sigtet for overtrædelse af Covid-19-reglerne og kan nu forvente en bøde på mindst 2.500 kroner pr. næse for aftenens udskejelser.

Politiet forsøger at få skabt klarhed over, hvem der stod bag arrangementet.