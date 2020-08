Takket være en bekymret bilist fik politiet fat i en 67-årig mand, der havde sat sig bag rettet med en promille over det tilladte.

Artiklen: Årvågen borger tilkaldte politiet: Fik sat en stopper for spritbilist

Gevninge: Det var takket være en årvågen borger, at fik politiet fik fat i en spritbilist, der kørte slingrende på Holbækmotorvejen mandag ved middagstid.

Føreren af den slingrende bil viste sig at være en 67-årig mand fra Søborg, der var påvirket af spiritus over det tilladte. Han blev derfor anholdt og sigtet for spirituskørsel og fik dernæst udtaget en blodprøve.