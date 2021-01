89-årig om det første stik: - Det giver en vis sikkerhed

- Senere håber jeg på, at det bliver muligt at bevæge sig lidt friere, tilføjede Morten Estrup, hvis hustru ligeledes havde fornøjelsen af at vaccineret mod Covid-19 fredag middag.

På Hvalsø Ældrecenter var det de to praktiserende læger Gitte Vincents og Line Damsgaard fra Lægerne Holbækvej, der med assistance fra sygeplejerske Dorthe Roost-Ørsnæs stod for dagens godt 40 vaccinationer. Personalet på Hvalsø Ældrecenter havde til opgave at hjælpe beboerne til og fra vaccinationslokalet.

- Det her er et vendepunkt, og det må være en kæmpe lettelse for både beboerne på vores plejecentre og deres pårørende. De ældre er jo i særlig risiko for at blive alvorligt syge, hvis de bliver smittet med corona. Det er klart, at vi alle stadig skal holde afstand, bruge værnemidler og passe på hinanden, også på plejecentrene, for ingen vaccine er jo 100 procent sikker. Men det er en dag, der markerer, at vi nu er tættere på en afslutning af epidemien. Nu gælder det om, at vi hurtigt får vaccineret mange flere i Lejre Kommune, siger borgmesteren i en pressemeddelelse.