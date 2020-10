Fredag eftermiddag fik en ældre kvinde fra Kirke Hyllinge to mistænkelig personer på besøg.

84-årig smed falske indsamlere ud

Kirke Hyllinge: En 84-årig kvinde lod sig ikke narre, da to "indsamlere" ringede på hendes dør i Kirke Hyllinge fredag eftermiddag.

Omkring klokken 14.15 ringede to mænd på kvindens dør. Med sig havde de et skilt, hvor der stod, at de samlede ind til døvstumme.