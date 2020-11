28-årig kiggede mobil og kørte galt

Her viste det sig, at manden var sluppet fra uheldet uden alvorlig personskade, men bilen og ca. 40 meter autoværn fik skader.

Politiet konstaterede, at den 28-årige aldrig havde taget et kørekort, og at årsagen til uheldet var uopmærksomhed. Manden havde tilsyneladende siddet og kigget på sin mobiltelefon under kørslen. Derfor kan den 28-årige også forvente at høre mere fra politiet i sagen.